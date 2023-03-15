Конвульсії російського режиму: що хотів продемонструвати Путін атакою на дрон США

Росіяни 14 березня збили над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. У такий спосіб Владімір Путін намагається сигналізувати нібито Росія здатна на щось.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, причиною є те, що станом на сьогодні окупанти не мають якихось масштабних перемог на полі бою.

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Що Путін хотів продемонструвати збиттям MQ-9 Reaper

Загарбники зазнають лише поразок. Навіть ті невеликі просування, яких вони можуть досягти, вартують їм величезних втрат. А цим вихвалятися дуже складно.

Росіяни шукають інші шляхи, щоб продемонструвати якусь перемогу. Вони каталізують соціально-політичну хаотизацію в Молдові та Грузії, намагаються загострювати ситуацію в Нагірному Карабасі, але глобального результату не мають, щоб віддавати його своїм споживачам "інформаційного фаст-фуду",

– пояснив військово-політичний оглядач.

Тож Росія і пішла на такий ризик як збиття американського БпЛА MQ-9 Reaper, щоб продемонструвати нібито на щось ще здатна. Однак це більше нагадує конвульсії російського військово-політичного режиму.

Якою буде відповідь США

Коваленко зазначив, що збиття Росією американського дрона не матиме якихось військових або дипломатичних наслідків для неї. Так, країна-агресорка використала класичний гібридний формат знищення БпЛА часів СРСР.

Радянський Союз також використовував подібні провокації в нейтральних водах чи повітряному просторі. Головною ознакою є те, що росіяни не застосовували засобів ураження для провокацій, а вдавалися до таких інцидентів.

Коваленко про збиття Росією американського дрона над Чорним морем: дивіться відео

Є багато прикладів, які може використовувати Росія, але Сполучені Штати знають як відповідати на них. Наприклад, США можуть надати Україні озброєння, яке перед цим не анонсувалося і Росія не очікує цього

"Це може бути несподівана та дуже неприємна відповідь для росіян", – припустив військово-політичний оглядач.

Чи зможе Росія скопіювати американський MQ-9 Reaper

У Росії заявили, що збираються дістати з Чорного моря уламки збитого американського безпілотника. Втім, на думку Коваленка, невідомо, чи країна-агресорка взагалі має відповідні технічні та технологічні можливості. Адже для цього треба проводити спеціальну операцію.

Навіть якщо росіяни зможуть це реалізувати, то це мікросхеми, чіпи, інші елементи та електронне обладнання, яке вони мають вивчити та скопіювати. Чи є у них така можливість, якщо виробництво їхньої електронної бази відстає від західної на 2 – 3 покоління? Фактично – ні,

– зауважив військово-політичний оглядач.

За його словами, сьогодні для того, щоб зібрати безпілотник "Орлан-10" росіяни використовують цивільні елементи західного походження, а не власного виробництва. Отже, навіть якщо загарбники дістануть якісь елементи американського дрона MQ-9 Reaper, то не зможуть технологічно скопіювати його, хіба його зовнішній вигляд.

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