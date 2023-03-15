Свідомий акт агресії: для чого Росія створила аварійну ситуацію з безпілотником США

Американський безпілотник MQ-9 Reaper впав внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27. Згодом аналітики зазначили, навіщо у Кремлі вирішили створити таку аварійну ситуацію.

У вівторок ввечері, 14 березня, над акваторією Чорного моря в міжнародному повітряному просторі зіткнувся російський літак з американським дроном. Важливо наголосити, що Росія спробувала перехопити БпЛА США за межами своєї терористичної держави.

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Росія намацує червоні лінії

Хоча виконував американський MQ-9 Reaper розвідувальну функцію, однак Росія не мала законних підстав для атаки на дрон США. До того ж Вашингтон та Москва поки не перебувають у прямому збройному протистоянні.

Кремль продовжує намацувати червоні лінії у конфронтації із Заходом, тож зараз доцільно вказати агресору на його місце. Росія свідомо першою вчинила акт агресії. Можливі подальші дії США у відповідь матимуть абсолютно легітимну основу,

– констатували SPRAVDI.

️Разом з тим там зазначили, що цей інцидент не можна назвати "військовим успіхом" Росії, оскільки авіація США і партнерів Вашингтона продовжить проводити операції в міжнародному повітряному просторі.

️Зверніть увагу! Кораблі Чорноморського флоту ворожої держави розпочали пошукові роботи, аби заволодіти уламками MQ-9. Однак у США заакцентували, що росіянам не вдалось знайти рештків дрона.

Окрім того, у Вашингтоні зауважили, що не можуть передати Україні ці безпілотники з міркувань безпеки – себто у такому разі в Росії буде більше шансів заволодіти секретними технологіями.

Реакція США на аварію над Чорним морем