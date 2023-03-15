MQ-9 Reaper збили над Чорним морем: у Повітряних силах вперше відреагували
Американський MQ-9 Reaper Росія збила над Чорним морем. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що це – вчинок країни-терористки.
Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – в ефірі телемарафону заявив, що американська безпілотна авіація перебуває у Чорному морі на постійній основі, інформує 24 Канал. Чорне море – не внутрішнє море Росії.
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Вихід до нього мають багато країн. Зокрема, Туреччина, яка належить до НАТО. Над акваторією Чорного моря є міжнародний повітряний простір. Там безперешкодно можуть літати літаки. Ігнат наголосив, що, зокрема, мовиться про літаки-розвідники. Нічого дивного або незвичного у цьому немає.
Тим часом Росія продовжує діяти, як країна-терористка. Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що MQ-9 Reaper – потужний БпЛА.
MQ-9 Reaper збили над Чорним морем – головне
- MQ-9 Reaper є головним розвідувально-ударним БпЛА США. Він навіть випереджає за характеристиками легендарний Bayraktar.
- Над Чорним морем MQ-9 Reaper 14 березня протаранив російський винищувач Су-27. БпЛА впав у море. На його пошуки відразу ж вирушив Чорноморський флот. Вочевидь, окупанти дуже хотіли ознайомитися з уламками MQ-9 Reaper.
- У США обурені "непрофесійним та небезпечним" інцидентом. Країни НАТО про нього вже проінформували.