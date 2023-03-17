США помстяться за збитий дрон, економіка Росії "плакатиме крокодилячими слізьми", – Жданов
Сполучені Штати не залишать просто так інцидент зі збиттям безпілотника над Чорним морем. Відповідь буде жорсткою та справедливою
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Сполучені Штати не припинять патрулювати міжнародні води у Чорному морі.
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Росія хотіла спровокувати Сполучені Штати
Як розповів Жданов, за деякою інформацією, російські літаки 19 разів летіли над безпілотником MQ-9 Reaper, щоб його звалити. Зрештою це вдалося зробити через фізичний контакт. Росія намагалася спровокувати Штати на жорсткий крок.
Єдине, що США робитимуть – спробують здійснити заходи, щоб уникнути подальших зіткнень. Це правильний шлях. Росія провокує НАТО та США на агресивний випад у свій бік, щоб потім запропонувати власні умови щодо врегулювання інциденту,
– вважає Жданов.
На його думку, Росія точно отримає відповідь за цей інцидент. Однак вона може бути в іншій площині. Жданов переконаний, що економіка Росії ще "плакатиме крокодилячими сльозами" через помсту США.
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Чи отримає Росія важливу інформацію, якщо знайде безпілотник
Росія вже почала шукати уламки безпілотника. Ймовірно, їм потрібна електроніка з цього дрону, яку вони згодом можуть передати Китаю або Ірану. Саме там є технології зчитування мікрочипів для створення копій.
Є сумніви, що Росія зможе знайти усі уламки цього безпілотника. Все залежить від того, де саме його збили. Як відомо, на глибині Чорного моря є сірководень. Звідти взагалі складно щось дістати. Крім того, можливо, американці запустили механізм самоліквідації. Безпілотник міг просто вибухнути.
Якщо вірити американській версії та координатам, де був інцидент, то там глибина десь 2 кілометри. А нижче кілометра йде суцільний сірководень. Там ніхто не шукає, бо нічого не вийде побачити. За російською версією, глибина залягання на місці падіння десь 1500 метрів,
– розповів Жданов.
Теоретично окупанти можуть спуститися на таку глибину на глибоководному човні АС-12 "Лошарик". Однак він зараз не перебуває у Чорному морі. І сумнівно, що його туди пропустять.
Збиття американського безпілотника: коротко
- Після того, як російські Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper, окупанти ще й заявили, що шукатимуть уламки. У США вважають, що Росія вже знайшла деякі залишки. Але ніяких важливих розвідданих окупанти не отримають. Там унеможливили отримання будь-якої конфіденційної інформації.
- У Штатах також оприлюднили відео збиття безпілотника. Його знімала бортова камера пристрою.
- За деякою інформацією, під час операції з пошуку уламків безпілотника росіяни використали доісторичне судно, яке перебуває в строю Росії.