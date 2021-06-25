Мрію, щоб мене історія не стерла, – Зеленський

Президент Зеленський розповів, що у нього – дуже багато мрій. Головна з них – завершити війну, а також – залишитись в історії.

Про це глава держави повідомив під час інтерв'ю. Він наголосив, що йому не соромно за те, що він робить.

Варто прочитати Медведчук, Порошенко, війна і Путін: головне з інтерв'ю Зеленського

Зеленський каже, що знає, на що він здатен

Хочу щоб мене історія не стерла, хочу залишитися. Не страшно – неприємно. Я знаю, хто я, на що здатен і чого ніколи не зроблю,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що неприємно буде, якщо він витратить час країни та людей і не зробить того, що запланував. Також серед своїх мрій глава держави назвав – аби діти пишались ним та його дружиною. Понад усе президенту хочеться і, щоб його батьки прожили довше і побачили зміни на краще.

Президент однозначно не відповів, чи йде на другий термін

Зазначимо, що президент не дав однозначної відповіді на питання, чи буде балотуватись на другий термін. За словами Зеленського, рішення буде – за народом. Проте він дуже не хоче, аби обіцянки залишились невиконаними.