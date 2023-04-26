У Мурманській області спалахнув і впав військовий літак МіГ-31

У Мурманській області Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Відомо, що МіГ-31 зазнав аварії в районі селища Риж-Губа.

Цю новину одразу ж підтвердили російські ЗМІ. Вони повідомляють, що пілоти МіГ-31 встигли катапультуватися і зачепилися за гілки.

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На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, як літак спалахує і падає вниз. Зауважимо, що літак певний час у повітрі був охоплений вогнем і продовжував вибухати аж допоки не впав. Попередня причина авіакатастрофи – загоряння двигуна.

За даними росЗМІ, пілоти вижили. Міг-31, що зазнав аварії під Мончегорськом, впав в озеро. До місця аварії прямують рятувальники.

Авіакатастрофа російського МіГ-31: дивіться відео

У Росії падають військові літаки

МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. А МіГ-31К – модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал" . Цей тип ракет окупанти кілька разів застосували для ударів по українському тилу. Враховуючи те, що ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально: засоби ППО засічуть їх надто пізно та не встигнуть відреагувати.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли у Росії падає Міг-31. До прикладу, 2 грудня сталася подібна авіакатастрофа. Російський МіГ розбився у Приморському краї. Винищувач упав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка у Надеждинському районі. За даними екстрених служб Росії, екіпаж катапультувався. Міноборони Росії підтвердило інформацію, що МіГ-31 зазнав аварії.

У російському відомстві вже звично заявляють, що аварія сталася під час навчально-тренувального польоту. Саме так Росія виправдовувала попередні авіакатастрофи, які також забирали життя мирних людей.

Разом з тим, у жовтні в Росії розбилися одразу 2 військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34. А 23 жовтня в російському Іркутську розбивсь ще один винищувач – Су-30 влетів у житловий будинок.