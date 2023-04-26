У Мурманській області спалахнув і впав військовий літак МіГ-31
У Мурманській області Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Відомо, що МіГ-31 зазнав аварії в районі селища Риж-Губа.
Цю новину одразу ж підтвердили російські ЗМІ. Вони повідомляють, що пілоти МіГ-31 встигли катапультуватися і зачепилися за гілки.
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На кадрах, які з'явилися у мережі, видно, як літак спалахує і падає вниз. Зауважимо, що літак певний час у повітрі був охоплений вогнем і продовжував вибухати аж допоки не впав. Попередня причина авіакатастрофи – загоряння двигуна.
За даними росЗМІ, пілоти вижили. Міг-31, що зазнав аварії під Мончегорськом, впав в озеро. До місця аварії прямують рятувальники.
Авіакатастрофа російського МіГ-31: дивіться відеоДовідка. МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. А МіГ-31К – модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал". Цей тип ракет окупанти кілька разів застосували для ударів по українському тилу. Враховуючи те, що ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально: засоби ППО засічуть їх надто пізно та не встигнуть відреагувати.
У Росії падають військові літаки
Цікаво, що це вже не перший випадок, коли у Росії падає Міг-31. До прикладу, 2 грудня сталася подібна авіакатастрофа. Російський МіГ розбився у Приморському краї. Винищувач упав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка у Надеждинському районі. За даними екстрених служб Росії, екіпаж катапультувався. Міноборони Росії підтвердило інформацію, що МіГ-31 зазнав аварії.
У російському відомстві вже звично заявляють, що аварія сталася під час навчально-тренувального польоту. Саме так Росія виправдовувала попередні авіакатастрофи, які також забирали життя мирних людей.
Разом з тим, у жовтні в Росії розбилися одразу 2 військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34. А 23 жовтня в російському Іркутську розбивсь ще один винищувач – Су-30 влетів у житловий будинок.