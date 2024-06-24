Технологію розглядали і наші розробники: наскільки дієві "сіткомети" проти дронів

Росія тестує систему полювання на дрони за допомогою сіток. Відомо, що й українські розробники теж колись пробували реалізувати цю ідею.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Нещодавно з'явилося відео від російських окупантів, де вони спіймали розвідувальний дрон за допомогою сітки. Її запустили за допомогою іншого дрона.

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Наскільки ефективна ця ідея

Як наголосив Мусієнко, українські розробники розглядали цю ідею ще раніше. Була інформація про такі тестування у 2022 році. Але чи вдалося реалізувати цю ідею – наразі невідомо. Найімовірніше, робота на цьому напрямку триває або ж цей задум відкинули.

Точно знаю, що ідею "ловців дронів" обговорювали. Схожі системи (сітки – 24 Канал) застосовують, аби прикривати аеродроми від дронів. І воно працює, але, ймовірно, не від всіх типів дронів,

– сказав Мусієнко.

Це може бути цілком робочою технологією, якщо правильно її застосовувати. Але варто розуміти, що тут також є певні труднощі. До прикладу, спочатку потрібно виявити дрон; потім підняти власний дрон та ще й попасти самою сіткою. Це не так і просто.

Дрони на війні: коротко