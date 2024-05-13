Є одна приємна тенденція, – військовий експерт про регулярні удари по російських НПЗ

Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах країни-агресорки. Це створює труднощі для Росії.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що удари по російських НПЗ мають надзвичайно важливий ефект.

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Є приємна тенденція

Як наголосив Мусієнко, такі удари по нафтопереробних заводах не можуть одразу змінити ситуацію у війні. Але вони поступово впливають на Росію.

Що мені подобається. Україна діє системно. І ГУР, І СБУ надзвичайно системно завдають удари по НПЗ та нафтобазах. Є приємна тенденція. Деякі з цих заводів атакують вдруге за певний час. Уявіть, ворог зазнав втрат. Вигоріла установка з перероблення нафти. Вони вклалися в дорогий ремонт. Був простій. А тут знову прилітає,

– сказав Мусієнко.

Зрозуміло, що потім будуть наступні прильоти по цих нафтопереробних заводах. Україна намацала болюче місце окупантів – і постійно на нього тисне.

Такі удари по НПЗ приведуть до здорожчання цін на паливо в Росії, що вплине на соціально-економічну ситуацію в країні-агресорці. Це також може призвести до того, що аграрії матимуть дещо обмежений доступ до дизелю.

Удари по російських НПЗ: коротко