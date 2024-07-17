ЗСУ вдарили по С-300 на Донеччині: які можливості втратив ворог

Сили оборони України влучили по ворожому комплексу С-300 на Донеччині. Це – надзвичайно важлива ціль, яку потрібно знищувати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що окупанти втратили радіолокаційну станцію та пускові установки. Фактично комплекс перестав бути боєздатним.

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Чим могли вдарити по С-300

Як наголосив Мусієнко, такі системи є важливими для ворога, адже їх використовують для прикриття від повітряних атак.

Є припущення, що по ворожому С-300 прилетіла американська далекобійна ракета ATACMS із касетною бойовою частиною. Раніше вже були випадки, коли били по російському ППО такою зброєю.

Силам оборони надзвичайно важливо знищувати ворожі зенітні ракетні комплекси. Це дає більше можливостей для роботи нашій авіації.

Різні зенітні ракетні комплекси – це завжди дуже амбітна ціль для наших військових. Наша авіація продовжує польоти, поки ми чекаємо на F-16. Тому і йде відпрацювання по ворожій ППО, щоб вони мали більше можливостей та простору для атаки,

– сказав Мусієнко.