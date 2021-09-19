Мужньо переносять біль: щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах

Постраждалі внаслідок моторошного вибуху в Карпатах, оговтуються від пережитого. У лікарні зараз 4 жінок – з різними опіками та рваними ранами.

Серед туристок найбільше постраждала Марина. Її чоловік Орест Малиш у своєму фейсбуці регулярно розповідає про стан коханої та подруг, а також просить про молитву.

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У Марини – найважчі травми

Жінку привезли в обласну лікарню Івано-Франківська в найважчому стані. Там її негайно прооперували.

"Лікарі (герої) склали руку з того деформованого матеріалу, який раніше називався рукою. Як рука буде себе вести і чи приживеться – поки невідомо. На одне око повинна бачити. На інше, на жаль, вже ні", – написав чоловік 16 вересня. Він пояснив, що питання полягало навіть не в тому, рухатиме його кохана рукою чи ні, а взагалі – чи зможе вона вижити.

На щастя, 17 вересня жінка прийшла до свідомості, Оресту навіть вдалося з нею поспілкуватися. Вже наступного дня він уточнив, що Марина почувається краще. Деякі аналізи все ще погані, але лікарі роблять усе, що від них залежить.

Рухається всім тілом. Рука, яку зібрали, рухається. Відкрили око, яке вціліло. Мене бачила, не дуже різко, але бачила. Навіть посміхнулась,

– написав чоловік.

Зазначимо, що у вечір, коли сталася трагедія, Орест та 2 його товаришів пішли у ліс, аби назбирати дрів. Саме тоді й прогримів вибух. Постраждали усі з їхньої групи, окрім дітей: незадовго до моторошного інциденту їх якраз вклали спати.

В якому стані інші постраждалі

Малиш також розповів й про стан інших постраждалих жінок. За його словами, Ліда вже "бачила своїми очима". Надія та Юлія також почуваються краще. "Але краще – не означає, що всім стало легко. Дівчата мужньо переносять увесь біль", – пояснив чоловік.

Що відомо про вибух у Карпатах: основне

Трагедія сталася ввечері 15 вересня на полонині "Під-Берди". Туристи з Коломиї приїхали відпочивати у село Вороненко Надвірнянського району.

Вони розвели багаття – там, де за словами Малиша, це робили раніше й інші туристи. Раптово пролунав вибух. Він забрав життя 2 чоловіків.

Правоохоронці взялися за розслідування. За однією з версій, причиною вибуху могли бути снаряди часів Першої або Другої світових воїн.

Повний текст допису Ореста Малиша у фейсбуці:

Маринка сьогодні ще краще. Рухається всім тілом. Рука, яку зібрали, рухається. Відкрили око, яке вціліло. Мене бачила, не дуже різко, але бачила. Навіть посміхнулась. Є деякі погані аналізи, але лікарі турбуються. Поранення від вибухів завжди небезпечні та непередбачувані (навіть не уявляю, з чим ветерани війни зіштовхуються). Загалом все краще. Але не можна розслаблятись, потрібно й далі молитись. Ліда також сьогодні мене бачила своїми очима. Надя і Юля краще. Але краще не означає, що усім стало легко. Дівчата мужньо переносять всю біль. Дуже дякуємо за молитви та гроші. В мене слів немає, щоб виказати все, що на серці, вам.