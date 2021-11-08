Музика та крики з авто: водійка на Херсонщині "надула" понад 5 проміле алкоголю

На Херсонщині 7 листопада патрульні зафіксували черговий обурливий рекорд. Після затримання п'яної водійки виявилось, що у її крові було понад 5 проміле алкоголю.

Про п'яну жінку за кермом Mercedes-Benz ML інспектори дізнались приблизно о 17:00. Вони одразу виїхали на проспект Святих Кирила та Мефодія, де і рухався автомобіль.

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Що робила жінка

До поліції зателефонували очевидці та розповіли, що водійка порушує правила дорожнього руху. Також з авто гучно лунала музика і було чути крики. Заявник припустив, що жінка в алкогольному сп'янінні. Згодом це підтвердилось.

Варто зазначити, що правоохоронці одразу ж зауважили у водійки ознаки сп'яніння, а тому запросили до відділку. Дівчина поводила себе енергійно, а говорила неохоче.

ДТП за участі п'яних водіїв: останні новини

На шаленій швидкості п'яний Юрій Щербінін збив тата журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Це сталося 4 листопада.

У Києві водій влетів у припарковане авто, а в його салоні були розкидані пляшки з-під алкоголю.

У Запоріжжі п'яний водій вчинив 2 ДТП за вечір, а також пошкодив 10 авто.

Наполегливо закликаємо не сідати за кермо, випивши навіть найменшу кількість алкоголю. Ви не лише наражаєте на небезпеку своє життя, але й ризикуєте позбавити його інших.