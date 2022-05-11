У МВС оцінили ймовірність наказу Лукашенка про наземну операцію в Україні
Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною. У МВС кажуть, що те, що Лукашенко накаже своїм військовим наступати – малоймовірно.
Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського марафону, інформує 24 канал. Наразі білоруські війська проводять навчання
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Вказівка білорусам наступати – малоймовірна
Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України, все ж таки, поки що – це малоймовірно,
– зауважив Денисенко.
Радник голови МВС додав: вже 10 травня було багато інформаційних вкидів щодо того, яка сама техніка їде до українського кордону. Мовилось про "Смерчі" та артилерійські установки.
В Білорусі є єдиний полігон, де можна проводити постійні навчання
В Білорусі є єдиний полігон де можна проводити подібні навчання, сказав Денисенко, і він – неподалік кордону з Україною. Саме через українські війська змушені залишати сили біля кордону.
Ситуація – певною мірою напружена
Попри це, ситуація залишається напруженою. Але ймовірність наказу самопроголошеного президента білоруським військам почати наземну операцію – невелика.
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Що відомо про ситуацію у Білорусі: коротко
- 10 травня міністерство оборони Білорусі повідомили, що, мовляв, треба реагувати на війська України, які перебувають біля південного білоруського кордону. Саме через це генштаб дав наказ на розгортання сил спецоперацій.
- Такий крок відбуватиметься у "межах перевірки".
- Також у Білорусі вирішили почати формування територіальних військ у Кобринському та Лідському районах. Утворена тероборона нібито охоронятиме важливі об'єкти. Для цього з резерву викликали 400 осіб.
- Ще раніше – 8 травня місцеві жителі помітили, як на залізниці вантажать білоруську військову техніку. Це відбувалось у Гомельській області.
- У Хойниках вантажили гаубицю "Гвоздика", 20 БМП та 12 танків.
- Білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка висловив впевненість, що поки при владі у Білорусі – Лукашенко, білоруські війська можуть напасти на Україну. Адже вже зараз велика кількість збройних сил перебуває поблизу білорусько-російського кордону.
- При цьому ймовірно, що незабаром білоруська делегація відвідає псевдореспубліки на Донбасі, аби їх визнати.
Тим часом: чи можливий окремий наступ з Придністров'я