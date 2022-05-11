У МВС оцінили ймовірність наказу Лукашенка про наземну операцію в Україні

Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною. У МВС кажуть, що те, що Лукашенко накаже своїм військовим наступати – малоймовірно.

Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського марафону, інформує 24 канал. Наразі білоруські війська проводять навчання

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Вказівка білорусам наступати – малоймовірна

Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України, все ж таки, поки що – це малоймовірно,

– зауважив Денисенко.

Радник голови МВС додав: вже 10 травня було багато інформаційних вкидів щодо того, яка сама техніка їде до українського кордону. Мовилось про "Смерчі" та артилерійські установки.

В Білорусі є єдиний полігон, де можна проводити постійні навчання

В Білорусі є єдиний полігон де можна проводити подібні навчання, сказав Денисенко, і він – неподалік кордону з Україною. Саме через українські війська змушені залишати сили біля кордону.

Ситуація – певною мірою напружена

Попри це, ситуація залишається напруженою. Але ймовірність наказу самопроголошеного президента білоруським військам почати наземну операцію – невелика.

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Що відомо про ситуацію у Білорусі: коротко

10 травня міністерство оборони Білорусі повідомили, що, мовляв, треба реагувати на війська України, які перебувають біля південного білоруського кордону. Саме через це генштаб дав наказ на розгортання сил спецоперацій.

Такий крок відбуватиметься у "межах перевірки".

Також у Білорусі вирішили почати формування територіальних військ у Кобринському та Лідському районах. Утворена тероборона нібито охоронятиме важливі об'єкти. Для цього з резерву викликали 400 осіб.

Ще раніше – 8 травня місцеві жителі помітили, як на залізниці вантажать білоруську військову техніку. Це відбувалось у Гомельській області.

У Хойниках вантажили гаубицю "Гвоздика", 20 БМП та 12 танків.

Білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка висловив впевненість, що поки при владі у Білорусі – Лукашенко, білоруські війська можуть напасти на Україну. Адже вже зараз велика кількість збройних сил перебуває поблизу білорусько-російського кордону.

При цьому ймовірно, що незабаром білоруська делегація відвідає псевдореспубліки на Донбасі, аби їх визнати.

Тим часом: чи можливий окремий наступ з Придністров'я