У МВС розкрили подробиці спецоперації України на кордоні з Білоруссю
Джерело:МВС
Україна 24 листопада розпочала прикордонну операцію "Полісся" для захисту нашого кордону з Білоруссю. Правоохоронці вже посилено розгортають контрольні пости.
Підсилення вже прибуло
Міністерство внутрішніх справ організувало роботу координаційних штабів. Їх об'єднали на центральному та обласних рівнях. А на районному – утворили координаційні групи. Все для того, щоб керувати спецоперацією було простіше та ефективніше.
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Ми контролюємо основні шляхи, які ведуть до кордону. Також буде здійснюватися перевірка автобусних станцій та вокзалів і проводитимемо попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Жодних штучних впливів "братських" держав на Україну не дозволимо,
– запевнив заступник керівника МВС Євгеній Єнін.
До кордону вже прибуло підсилення – 8 500 військових. Для патрулювання застосовують авіацію, безпілотники та інші технічні засоби спостереження.
Забезпечення порядку ускладнюється через зону відчуження
Кордон укріплюють у Київській області. Однак 34 кілометри припадають на Чорнобильську зону. Через це забезпечення правопорядку значно ускладнюється. Правоохоронці відпрацьовують послідовність дій усіх відомств у випадку незаконного проникнення мігрантів в Україну.
Правоохоронці укріплюють кордон у Чорнобильській зоні: дивіться відео
Що відомо про спецоперацію "Полісся"
- Біженці з країн Близького Сходу ще з 8 листопада штурмують кордон Польщі зі сторони Білорусі.
- Українські чиновники вважають, що режим Олександра Лукашенка за участі агресора Володимира Путіна може скерувати потік мігрантів до кордону України.
- Аби не допустити міграційну кризу, правоохоронці розпочали спецоперацію. До неї залучили прикордонників, поліцейських, нацгвардійців та військових.
- Вони працюватимуть над посиленням нашого кордону.