У МВС відповіли, чи зверталася Фаріон щодо погроз у свій бік напередодні вбивства

Ірина Фаріон померла в лікарні внаслідок вогнепального поранення в голову. У МВС сказали, чи зверталася напередодні нападу мовознавиця й колишня нардепка щодо погроз у свій бік.

Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Посадовець зазначив, що правоохоронці проводять аналіз усіх виступів Ірини Фаріон, передає 24 Канал.

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Чи отримувала Фаріон погрози напередодні нападу

Не було таких звернень, але ми аналізуємо, Служба безпеки аналізує всі її останні виступи, де виступала, що говорила й так далі, для того, щоб відпрацювати такі версії,

– наголосив Клименко.

Також додав, не можна виключати, що замах на Ірину Фаріон був скоєний з вказівки російських спецслужб. Цю версію також перевірятимуть.

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До речі, частина камер біля будику мовознавиці не працювала. Достатньо часто планово відключалося світло. Водночас Клименко зазначив, підтверджено, що нападник кілька днів точно перебував біля будинку Фаріон.

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Основні версії вбивства Фаріон

Міністр розповів, що нападника, який вистрелив у Фаріон, ще шукають. Оперативники проводять комплекс заходів і на місці скоєння злочину, і по місцях відходу можливого злочинця.

Також Клименко зазначив, що основними версіями злочину є громадська та політична діяльність, особиста неприязнь.

До речі, слідчі перевіряють й інші версії та мотиви злочину, зокрема, замовне вбивство.

"Зібрали оперативну інформацію, яку наразі перевіряють – зарано виносити її назагал. Правоохоронці працюють", – наголосив глава МВС.

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До речі, Клименко також підкреслив, що це не спонтанне вбивство. Стрілець готувався.

Слідчі вже призначили низку експертиз, зокрема, балістичну. Міністр не став розкривати, з якої зброї стріляли у Фаріон, однак наголосив, що на місці нападу знайшли гільзу.

Спеціалісти також аналізують відео з камер спостереження. Очікується, що перші результати роботи будуть готові вже до ранку 20 липня.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини Фаріон. Вічна пам'ять!