МВС опублікувало відео з Ноздровською за кілька годин до її смерті

З'явилося відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской з Києва додому в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.

Відповідні кадри на своїй сторінці у Facebook виклав речник МВС Артем Шевченко.

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На відео видно, як Ірина Ноздровская о 15:40 заходить на станцію метро Хрещатик, о 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро Героїв Дніпра. Далі вона вирушила до маршрутного таксі, на якому і поїхала додому в село Демидів.

Крім того, дорогою вона дзвонила батькам, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому вже не повернулася.

Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Росошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздоровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому,

– констатував Шевченко.

Останні години життя Ірини Ноздровської: відео

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської.



9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Проте адвокати Ноздровської підозрюють, що вбивцею жінки може бути інша особа.