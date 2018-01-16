04:55
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

МВС опублікувало відео з Ноздровською за кілька годин до її смерті

22:04, 16 січня 1508 Читать новость на русском
Ірина Ноздровська
Ірина Ноздровська / Соцмережі

З'явилося відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской з Києва додому в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.

Відповідні кадри на своїй сторінці у Facebook виклав речник МВС Артем Шевченко.

Читайте також: У вбивці Ноздровської міг бути спільник: Шкіряк розповів деталі слідства

На відео видно, як Ірина Ноздровская о 15:40 заходить на станцію метро Хрещатик, о 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро Героїв Дніпра. Далі вона вирушила до маршрутного таксі, на якому і поїхала додому в село Демидів.

Крім того, дорогою вона дзвонила батькам, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому вже не повернулася.

Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Росошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздоровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому,
– констатував Шевченко.

Останні години життя Ірини Ноздровської: відео

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської.

9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Проте адвокати Ноздровської підозрюють, що вбивцею жінки може бути інша особа.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Ірина Ноздровська Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1261
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2834
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2472
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"
 3 січня , 17:23
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям
 28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук