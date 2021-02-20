У М'янмі на масштабному протесті застосували зброю: є загиблі

У М'янмі під час протесту загинули щонайменше 2 людини. Водночас ще приблизно 20 постраждали під час розгону мітингувальників.

Смертельні випадки зафіксували у місті Мандалай, проте 20 лютого мітинги відбувалися і в інших містах. Про загиблих та поранених у місті заявив лідер добровольчої служби надзвичайних ситуацій Парахіти Дархі Ко Аунг.

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Водночас смертельні випадки підтвердив лікар-волонтер. За його словами, один із чоловіків загинув внаслідок поранення у голову , іншому куля влучила у грудну клітку – його не вдалося врятувати. Щодо відповідної ситуації поліція міста не надала коментарів.

У Мандалаї дехто із протестувальників стріляв у працівників поліції з рогаток. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ та вогнепальну зброю.

Мітингувальники вимагали припинення військового правління та звільнення обраної лідерки Аунг Сан Су Чжи. Працівники служби порятунку назвали відповідний протест "найкривавішим днем" за понад 2 тижні акцій.

Військовий переворот у М'янмі: що треба знати

У М'янмі 1 лютого 2021 року стався переворот – військові захопили владу в країні. Згодом було оголошено режим надзвичайного стану.

режим надзвичайного стану. Вони ув'язнили президента та інших чиновників, в країні одразу почалися протести. Водночас з'явилася інформація про відключення інтернету в країні.

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14 лютого на мітинг по всій країні вийшло декілька сотень тисяч людей.

20 лютого у М'янмі повністю заблокували доступ до Вікіпедії – всі версії онлайн-енциклопедії припинили працювати у межах країни.