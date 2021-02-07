У М'янмі тисячі людей вийшли на мітинг проти перевороту: фото, відео

У містах М'янми вийшли на протест десятки тисяч громадян. Мітингувальники виступили проти військового перевороту в країні.

Вимогою протесту є звільнення арештованої військовими лідерки держави Аун Сан Су Чжи. До перевороту 1 лютого вона була фактичною очільницею уряду.

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Мітингувальники вийшли на протест із зображеннями Су Чжи, на деяких з них було написано: "Ми потребуємо нашого лідера".

У найбільшому місті країни Янгоні люди вийшли на мітинг в червоних сорочках з червоними прапорами та кульками, де червоний – вважають кольором партії Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".



Люди вийшли на протест із зображеннями Су Чжи / Фото EPA

7 лютого у містах М'янми зафіксували більшу кількість людей, ніж 6 лютого – коли десятки тисяч осіб вийшли на першу масову акцію протесту проти державного перевороту, попри блокування соцмереж.

1 лютого у М'янмі стався переворот. Військові затримали представників влади – президента Він М'їна, державну радницю Аун Сан Су Чжі та ще кілька сотень політиків.

Це салося після загальних виборів в листопаді 2020 року, де переконливу перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжі. Однак військові заявили – вибори сфальсифікованими.

Влада опинилась в руках віцепрезидента М'їна Шве. В країні оголосили надзвичайний стан на цілий рік .

на цілий рік Початок військового перевороту випадково потрапив на відео вчительки фізкультури.

Рада безпеки ООН погодила спільну резолюцію щодо перевороту у М'янмі – радбез вимагає звільнення опозиційної лідеркита президента.

Відповідні акції протесту – найбільші в країні після "шафранової революції" 2007 року, яка допомогла стимулювати перехід до демократії.