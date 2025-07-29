Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Сполученим Штатам війною на тлі слів Трампа про 10 – 12 денний дедлайн для Путіна. Експрезидент Росії не вперше осоромлюється подібними заявами.

Російський політик також любить пригрозити Заходу ядерною зброєю. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, чому насправді Мєдвєдєв постійно втрапляє у скандали, видаючи маразматичні заяви.

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Чому Медвєдєв вдає з себе дурня?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв вчергове взявся погрожувати США, після того, як Дональд Трамп повідомив, що дає Путіну 10 – 12 днів, аби закінчити війну. Мєдвєдєв заявив, що кожен ультиматум і погроза – це "крок до війни між Росією та США".

На маячню російського політика відповів сенатор Ліндсі Грем, вкотре закликавши Росію сісти за стіл перемовин. На це Мєдвєдєв пихато зазначив, що переговори, мовляв, завершаться, коли Росія досягне усіх цілей своєї "військової операції". Ба більше, він сказав "працюй над Америкою, дідусю", вказуючи на Грема.

Є дві причини такої поведінки Мєдвєдєва. По-перше, він насправді говорить те, про що думають в Кремлі. По-друге, він спеціально так робить, аби його не розглядали як потенційного наступника Путіна, адже він знає "правила гри" у Росії,

– зауважив Тарас Загородній.

Політтехнолог пояснив, що у разі смерті Путіна, Мєдвєдєва розглядатимуть як потенційного конкурента будь-якої людини, яка буде після Путіна.

"Те, що він пиячить – так, беззаперечно, для росіян це звична справа. Але він імітує ідіотизм, тому що хоче жити. Він був при владі, тобто когось там влаштував. Отже, для будь-якої людини, що прийде після Путіна, буде суперником", – пояснив політтехнолог.

Варто зауважити, що Мєдвєдєв працює в апараті Путіна, виконує багато функцій, зокрема, прихованих дипломатичних. У грудні 2024 року Медвєдєв навіть зустрічався з Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Цікаво також, що на один з маразматичних дописів Мєдвєдєва відповів і сам Дональд Трамп. Експрезидент Росії заявив, що Кремль міг би передати Ірану ядерну зброю. Трамп критично відповів, і вже згодом Мєдвєдєв спростував свої ж слова.