Захід не хоче мати справ із владою Путіна: чого очікувати від Мюнхенської конференції

У центрі уваги цьогорічної Мюнхенської конференції буде питання щодо небезпеки, яку несе Росія. У західних країн сформувалася чітка позиція щодо небажання ні спілкуватися, ні вести перемовини із російськими представниками.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Захід не хоче мати нічого спільного із владою Росією, втім зацікавлена в російських опозиціонерах.

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Яких результатів очікувати від Мюнхенської конференції

Ігор Ейдман наголосив, що не чекає від цього заходу якихось реальних та практичних результатів.

"Це просто не формат для Мюнхенської безпекової конференції. Тут люди в першу чергу збираються для того, щоб викласти своє бачення стратегічних проблем і напрямків розвитку європейської й світової безпеки", – зауважив він.

Політолог додав, що можуть відбуватися й додаткові переговори, втім це буде вже за межами основної зустрічі.

Я думаю, що головним результатом буде, що Європа і західний світ повернеться обличчям до тієї загрози, яка лунає із путінського Кремля, загрози світу, який несе путінський режим,

– переконаний Ейдман.

До того ж, на думку західних еліт, люди, які сидять в Кремлі, є неадекватними. Тому важливо на Мюнхенській конференції порушити саме це питання.

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Мюнхенська конференція про Росію, але без неї

Ігор Ейдман пояснив, що цьогоріч російських представників не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію.

Це доказ того, що на Заході їх вже не сприймають як політиків, з якими можна мати справу і яких потрібно слухати, а сприймають як злочинців, яким не місце в пристойному домі,

– повідомив він.

За словами політолога, натомість запросили велику делегацію російських опозиціонерів-емігрантів, серед яких: Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Жанна Нємцова, Юлія Навальна.

"Це знак того, що Захід не хоче мати справу з путінською Росією, владою, але готовий мати справи та взаємодіяти з антипутінською опозицією", – пояснив він.

На його думку, такі дії підтверджують намір Заходу комунікувати із людьми, які виступають за виведення російського війська з українських територій, підтримують виплату компенсацій Україні та хочуть, щоб Росія назавжди перестала бути загрозою світу та своїм сусідам.

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