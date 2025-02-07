"Ми дуже близькі до того, щоб закінчити цю війну": в Мюнхені Україна представить свою позицію

На Мюнхенській безпековій конференції конференції Україна представить свою позицію щодо припинення війни. Делегацію очолить президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Зазначається, що відповідну заяву зробив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Зеленський візьме участь у конференції в Мюнхені

Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти "тривалого та міцного миру".

Потрібно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, усвідомили, що це імпульс. Що ми дуже близькі до справжнього завершення цієї війни справедливим і тривалим миром, але для цього необхідно бути разом, щоб не дати Росії можливість розділити світ, розділити партнерів,

– пояснив Андрій Єрмак.

За його словами, на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна запровадити, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Керівник ОП додав, що дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає, але наголосив, що вона має відбутися якнайшвидше й над цим вже ведеться робота.

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Також Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки – це станеться приблизно наприкінці лютого. Під час візиту Келлогу нададуть "повну і реальну інформацію" про ситуацію на полі бою, мобілізаційні заходи, а також про стан поставок озброєння і техніки.

Я вважаю, що важливо, щоб ми пройшли через ці консультації та переговори до того, як адміністрація Трампа матиме якісь плани. Тому що наша позиція полягає в тому, що неможливо мати, і буде великою помилкою мати будь-які плани без участі України в їх підготовці,

– підсумував Єрмак.

До слова, раніше Кіт Келлог розповів, що на минулому тижні Трамп разом зі своєю командою обговорив можливості США для завершення війни. Посадовець зауважив, що Україна мусить продовжувати військовий тиск на Росію перед переговорами.