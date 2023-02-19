Другий крок до відповідальності Росії: дипломат підбив підсумки Мюнхенської конференції
Темою тогорічньої Мюнхенської безпекової конференції була загроза вторгнення Росії на територію України. А на цьогорічній йшлося не лише про саму війну, але й про відповідальність за злочини, які країна-агресорка вчиняє на нашій території.
Мюнхенська конференція за останні 15 років стала центральним майданчиком для обговорення питань європейської безпеки. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України Ігор Харченко. Він згадав, що саме на цьому майданчику виступав Владімір Путін у 2007 році з програмною заявою, яку назвали "закат Європи".
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Більш жорсткий крок
За його словами, якщо порівнювати цьогорічну зустріч в Мюнхені з торічньої, то різниця є. Адже сьогодні, дійсно, артикулюється найголовніше – що має настати відповідальність Росії.
Він зазначив, що Камала Харріс, віцепрезидент США, виступила з дуже потужною заявою, зокрема з цього приводу.
"І це вже другий крок – більш жорсткий. Перший відбувся кілька місяців тому, коли лідери "групи 7-ми" натякнули, що відповідальність за скоєння злочинів проти людства Росії – її керівникам і всім виконавцям – уникнути не вдасться", – наголосив дипломат.
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У війні перебуває одна держава – Україна
Він зауважив, що зараз Україна разом з партнерами працюють над створення ефективного механізму міжнародного трибуналу над військовими злочинцями у скоєнні злочинів проти людства. І ця робота надзвичайно важлива.
Звичайно, все рухається не так швидко, як хотілось. Але пам'ятаємо, що у війні перебуває одна держава – Україна, на яку вчинила агресію сусідня Росія,
– підкреслив співрозмовник.
Він відзначив, що всі держави цивілізованого світу, відрізняються від меншої решти країн світу на чолі з Росією, тим, що вони звикли "грати по правилах". І всі правила, які існували в цьому цивілізованому світі Росія порушила.
"Саме тому, ті, хто порушив ці правила, хто скоїв злочини, мусять понести відповідальність", – резюмував Ігор Харченко.
Мюнхенська безпекова конференція: важливе
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив на Мюнхенській конференції, що Зеленський та українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції та зброї.
- Російський опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що одним з важливих виступів на Мюнхенській конференції став спіч віцепрезидентки США Камали Гарріс. За його словами, вона заявила, що США офіційно висувають звинувачення Росії в скоєнні злочинів проти людства.
- Під час Мюнхенської конференції безпеки, участь у якій взяв й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він лише за останні 24 години він провів 15 переговорів. Ба більше, окрім них очільник МЗС взяв участь у виступах, панельних дискусіях, інтерв’ю та пресконференції.