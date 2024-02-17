У Китаю з'явилися неочікувані проблеми: про що говоритимуть на Мюнхенській конференції

У Німеччині стартувала щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. 17 лютого там має виступити Президент України Володимир Зеленський.

Українське питання має бути одним із головних на порядку денному, вважає політтехнолог Борис Тизенгаузен. Водночас в розмові з 24 Каналом він наголосив про певні проблеми, які неочікувано виникли у Китаю.

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Проблеми Китаю

За словами Тизенгаузена, вперше в історії ЄС хоче ввести санкції проти трьох китайських компаній за їхню допомогу Росії. Угорський прем'єр Віктор Орбан поки блокує цю ініціативу, але однаково вона буде реалізована.

"Глобально це значить, що для міжнародного інвестора, який співпрацює з Китаєм, це сигнал – завтра й інші китайські компанії за допомогу Росії можуть потрапити під санкції. Китай усіма способами впирається цьому, свого Орбана увімкнув", – поясни він.

Загалом Росія стає глобальною проблемою для Китаю. Є ризик зменшення співпраці двох країн. Інше питання, яке гіпотетично обговорюватимуть на конференції – озброєння.

"Говоритимуть про те, як нарощувати механізм виробництва зброї. Путін запустив цей механізм. Світ активно озброюється. США, Німеччина, Франція нарощують процес виробництва зброї, яка передаватиметься нам. Плюс Україна десь в цю короткотривалу перспективу матиме свої заводи. З таким сусідом треба бути мілітаризованим", – пояснив Тизенгаузен.

Мюнхенська конференція: що відомо