Віцепрезидентка США офіційно звинуватила режим Путіна в злочинах проти людства
Мюнхенська конференція проходить 17 — 19 лютого. Там світові лідери уже зробили кілька важливих заяв щодо війни в Україні.
Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Одним з важливих виступів на Мюнхенській конференції став спіч віцепрезидентки США Камали Гарріс.
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Піонтковський зауважив, що більшу частину свого виступу Гарріс присвятила звинуваченням Росії у скоєнні військових злочинів. На закінчення політикиня заявила, що Сполучені Штати Америки офіційно висувають звинувачення Росії в скоєнні злочинів проти людства.
Це дуже серйозна заява. Вона змінює, якщо в цьому ще була необхідність, ставлення до Путінського режиму і до цієї війни,
– додав опозиціонер.
Детальніше про позицію США
Віцепрезидентка США також заявила про притягнення відповідальності не лише конкретних винних в злочинах, але й усе керівництво Росії.
За словами Піонтковського, багато хто очікує візиту президента США Джозефа Байдена до Варшави і його важливих політичних заяв, які б ще більше підняли ставки в цьому конфлікті. Адже в цей час запланований виступ Владіміра Путіна. Очікується певна конфронтація на вищому рівні між заявами Байдена і Путіна.
Тому офіційне звинувачення Росії в злочинах проти людства – це серйозна розминка, м'яко кажучи, для візиту Байдена і його заяв,
– переконаний Піонтковський.
Виступ Камали Харріс: детальніше
- Гарріс заявила, що як прокурор в минулому, вона може оцінити докази злочинів російської армії в Україні та не має сумнівів у тому, що наявні факти свідчать про вчинення Росією злочинів проти людяності.
- Вона наголосила, що США і надалі підтримуватимуть розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
- Гарріс зауважила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".