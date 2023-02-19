Віцепрезидентка США офіційно звинуватила режим Путіна в злочинах проти людства

Мюнхенська конференція проходить 17 — 19 лютого. Там світові лідери уже зробили кілька важливих заяв щодо війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Одним з важливих виступів на Мюнхенській конференції став спіч віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Дивіться також Головнокомандувач силами НАТО в Європі назвав зброю, необхідну Україні для наступу

Піонтковський зауважив, що більшу частину свого виступу Гарріс присвятила звинуваченням Росії у скоєнні військових злочинів. На закінчення політикиня заявила, що Сполучені Штати Америки офіційно висувають звинувачення Росії в скоєнні злочинів проти людства.

Це дуже серйозна заява. Вона змінює, якщо в цьому ще була необхідність, ставлення до Путінського режиму і до цієї війни,

– додав опозиціонер.

Детальніше про позицію США

Віцепрезидентка США також заявила про притягнення відповідальності не лише конкретних винних в злочинах, але й усе керівництво Росії.

За словами Піонтковського, багато хто очікує візиту президента США Джозефа Байдена до Варшави і його важливих політичних заяв, які б ще більше підняли ставки в цьому конфлікті. Адже в цей час запланований виступ Владіміра Путіна. Очікується певна конфронтація на вищому рівні між заявами Байдена і Путіна.

Тому офіційне звинувачення Росії в злочинах проти людства – це серйозна розминка, м'яко кажучи, для візиту Байдена і його заяв,

– переконаний Піонтковський.

Піонтковський про виступ Камали Гарріс: дивитися відео

Виступ Камали Харріс: детальніше