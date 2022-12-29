Наслідки можуть бути катастрофічні: МЗС Білорусі викликало українського посла
Джерело:Суспільне
У Білорусі заявили, що зранку 29 грудня на її території впала ракета, яка нібито належить Україні. Через це МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима.
Білоруське МЗС викликало Кизиму та вручило йому ноту через "падіння української ракети на території Білорусі". Сам посол підтвердив цю інформацію.
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Білорусь вимагає, щоб Україна провела розслідування
Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив, що українському послу заявили про "рішучий протест". За його словами, Білорусь вимагає, щоб Україна провела ретельне розслідування пуску ракети та притягла винних до відповідальності.
Офіційний Мінськ наполягає, щоб Україна вжила заходів, аби такі інциденти не повторилися. У Білорусі пригрозили, що такі інциденти "можуть мати катастрофічні наслідки для всіх".
Що відомо про падіння ракети в Білорусі
- Зранку 29 грудня у міноборони Білорусі заявили, що поблизу села Горбаха Брестської області впала ракета. За попередньо інформацією, ракета від ЗРК С-300. У Білорусі відразу заявили, що ракета належить Україні.
- Падіння ракети в Білорусі відбулося під час масованої атаки України з боку Росії. Окупанти вдесяте масовано обстріляли українські міста.
- У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що у Білорусі могли впасти уламки ракети. У ЗСУ закликають не вірити інформації режиму Олександра Лукашенка.
- Міноборони Білорусі переконує, що ракета не просто впала на їхню територію. Повідомляється, що ракету буцімто збили сили ППО.