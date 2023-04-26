Лавров – клоун, Росія – терорист: у Чехії поставили на місце окупантів після їхніх гучних заяв

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський різко висловився щодо свого російського "колеги" Сєргєя Лаврова. Чеський політик назвав прихвостня Путіна клоуном.

Ба більше, Ліпавський нагадав, що Росія продовжує вчиняти воєнні злочини. За такі дії, на думку чеського політика, влада країни-агресорки має постати перед судом у Гаазі.

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Глава чеського МЗС розкритикував Сєргєя Лаврова

Міністр закордонних справ Чехії 26 квітня виклав у своєму акаунті у твіттері пост, в якому висловився щодо заяв глави російського МЗС. Ліпавський наголосив, що "висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павела просто смішні".

Крім цього, чеський міністр розкритикував Росію за війну проти України, назвавши її "терористичною державою". Він також висловив надію, що "керівництво Росії обов'язково постане перед військовим трибуналом".

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Сам міністр не уточнював на яку саме заяву глави російського МЗС він давав відповідь. Однак у мережі припустили, що це була критика на нещодавні висловлювання Лаврова щодо президента Чехії Петра Павела.

Раніше чеський президент розкритикував позицію Китаю щодо війни проти України, наголосивши, що "китайська влада не хоче бути посередником, бо намагається затягнути війну на якомога довший термін". На це прихвостень Путіна заявив, що реакція Павела "не має нічого спільного із роботою нормального політичного діяча".

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