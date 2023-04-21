Не хочуть "нагнітати ситуацію": в МЗС Китаю зробили нову заяву щодо війни проти України

Очільник МЗС Китаю Цінь Ґан спробував пояснити чому його країна не втручається у війну проти України. За його словами, китайська влада не хоче "нагнітати ситуацію".

Китайський міністр також зауважив, що Китай не має наміру брати участь у великій конкуренції за владу. Натомість країна виступає проти того, щоб обмежувати міжнародну торгівлю.

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Голова МЗС Китаю висловився про війну в Україні

Цінь Ґан, виступаючи на одному з форумів у Шанхаї 21 квітня, заявив, що Китай прагне врегулювати "конфлікт" в Україні та дійти до мирного рішення. Водночас він підкреслив, що у відносини країни з Росією не має права втручатися жодна країна світу.

Цей же ж наратив повторив і речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь. Так, на одному з брифінгів він зробив зауваження представнику преси, який попросив його прокоментувати слова міністра фінансів США Джанет Єллен про "безмежне" партнерство Китаю з Росією.

Позиція Китаю у війні Росії проти України