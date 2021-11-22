У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі в суді щодо збиття літака МАУ

У військовому суді Ірану розпочалися слухання щодо збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Однак Україна вирішила поки не брати участь у засіданнях.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що наразі направлені українською стороною запити про міжнародну правову допомогу в справі не виконані у повному обсязі.

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Ба більше, Іран не надав нашій державі запитувані документи та низку даних.

У зв'язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт,

– зазначили у МЗС.

Українські дипломати закликали Іран "виконати свої зобов'язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам".

"Наша мета залишається незмінною – встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – додали у Міністерстві закордонних справ України.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.

У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.

Перше засідання щодо збиття літака МАУ відбулося 21 листопада 2021 року в Тегерані.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу