У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі в суді щодо збиття літака МАУ

22 листопада 2021 , 11:22
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Джерело:

МЗС України

У військовому суді Ірану розпочалися слухання щодо збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Однак Україна вирішила поки не брати участь у засіданнях.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що наразі направлені українською стороною запити про міжнародну правову допомогу в справі не виконані у повному обсязі.

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Ба більше, Іран не надав нашій державі запитувані документи та низку даних.

У зв'язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт,
– зазначили у МЗС.

Українські дипломати закликали Іран "виконати свої зобов'язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам".

"Наша мета залишається незмінною – встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – додали у Міністерстві закордонних справ України.

Зверніть увагу! Перше засідання щодо збиття літака МАУ відбулося 21 листопада 2021 року в Тегерані.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко


Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків