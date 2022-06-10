У МЗС прокоментували дані ЗМІ про долю України як кандидата у Євросоюз

У МЗС прокоментували повідомлення ЗМІ, що Данія та Нідерланди наразі проти кандидатства України на вступ до ЄС.

Олег Ніколенко – речник МЗС України – не підтвердив та не спростував інформацію. Він наголосив, що наразі може повідомити лише одне: тривають переговори, консультації на різних рівнях.

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Я можу лише сказати, що зараз тривають переговори, консультації на різних рівнях напередодні Саміту, де ми очікуємо, що Україна має отримати статус кандидата. Більше в деталі не хочу заходити, бо цей процес делікатний,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що українська сторона уважно відстежує інформацію, яка з'являється в публічному доступі.

За словами Ніколенка, наразі триває тиха кулуарна робота. За словами речника МЗС, її – дуже багато. Вона відбувається на різних рівнях. Усі активно працюють, аби отримати необхідний Україні результат наприкінці червня.

Заява Стефанішиної

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України – заявила, що наразі є три країни, які проти надання Україні статусу кандидата. Водночас сумніви цих скептичних європейських країн наразі намагаються розвіяти.

Загалом дискусії щодо надання Україні інших форматів, а не статусу кандидата, за словами Стефанішиної, ведуть 7 країн ЄС.

"Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", – мовиться у повідомленні.

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України зауважила, що під час саміту 23 – 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не насмілиться сказати Україні "ні".

За словами Стефанішиної, станом на червень 2022 року Україна вже виконала 65 – 70% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію. Окрім того, вже створили систему антикорупційних органів.

ЄС виділяє Україні додаткову гумдопомогу

Янез Ленарчич – єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями – заявив, що ЄС виділяє Україні додаткові 205 мільйонів євро. Їх витратять на гумдопомогу.

Він наголосив, що у ЄС швидко реагують та значно розширюють свою присутність в Україні. Завдяки цьому люди, які потребують допомоги, отримують їжу, воду, медичні послуги, житло, захист та грошову підтримку.

Окрім того, ЄС тісно співпрацює з представниками української влади. Усе для того, аби надавати актуальну допомогу.

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