Плани України провести саміт Кримської платформи відчутно турбують Росію. Це засвідчила й чергова заява з цього приводу кремлівського МЗС.

Там назвали майбутній саміт мазохізмом. А окупований Крим порівняли з халвою.

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"Скільки не говори про халву, в роті солодше не стане"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у традиційно цинічному стилі прокоментувала слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Той говорив, як повідомив Укрінформ, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою подією міжнародного рівня з усіх, що приймала раніше Україна – подією важливою і яскравою.

Так от, Захарова вважає, що тепер Київ намагається щонайбільше проводити яскраві заходи – але не повертати Крим.

Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніші – просто яскравий захід потрібен. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів’я "скільки не говори про халву, в роті солодше не стане”. Мазохісти,

– написала росіянка у телеграмі.

Марія Захарова, нагадаємо, неодноразово робила скандальні заяви про Україну, неухильно провадячи пропагандистку лінію Кремля. Наприклад, цього ж місяці їй не вгодила форма української збірної з футболу з контурами Криму.

Крим вона окупувала, але за роки так і не змогла досягти того, аби це бодай якось визнала міжнародна спільнота.

Навпаки, Україна все більше й більше докладає зусиль, аби наблизити повернення Криму під контроль українського уряду.

нічого дивного насправді у таких заявах від Росії немає.

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