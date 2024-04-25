"Стануть законною ціллю": Росія погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
МЗС Росії погрожує ударами країні Північноатлантичного альянсу. Такі дії представники країни-агресорки обіцяють у разі розширення ядерної місії НАТО на територію Польщі.
Ядерні об'єкти країн Альянсу після розміщення на території Польщі стануть законною військовою ціллю для Росії. За даними пропагандистських ЗМІ, про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков, передає 24 Канал.
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"Відповідні об'єкти точно стануть ціллю"
Росія вкотре вдалася до погроз через буцімто загрозу з боку Північноатлантичного альянсу. Обурення російської влади спричинили останні обговорення щодо розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі. Однак пропагандистам вочевидь ця ідея не надто сподобалась.
Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані,
– заявив російський дипломат Рябков.
За його словами, розширення ядерної місії НАТО нібито має "дестабілізуючий та загрозливий" характер. Водночас як зазначив дипломат, наближення ядерної зброї Альянсу до кордонів Росії загострює загрозу для Москви. Він назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою країна-агресорка продовжить стежити.
Що цьому передувало
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї в його країні, вже деякий час є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він нагадав, що Росія мілітаризує район Кенігсберга та перемістила ядерну зброю до Білорусі.
- Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала провокативними заяви польського керівництва. Так, вона почала заявляти про "амбіції" Польщі "як би міцніше пригорнутися до розміщеної в Європі ядерної зброї США".
- За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в Альянсу наразі немає планів стосовно розміщення ядерної зброї в інших країнах. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
- Президент Польщі Анджей Дуда анонсував зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Він сподівається обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі. Це стане можливо за програмою НАТО Nuclear Sharing.