У МЗС розповіли, скільки українців залишились в Афганістані

Вже третій український літак 23 серпня евакуював з Афганістану наших громадян. Наразі в захопленій талібами країні перебуває 50 українців.

Деякі українці вилітають на літаках інших держав

На третій раз вдалося вивезли аж 79 українців. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Наразі МЗС відомо, що на допомогу в Кабулі очікують 50 наших громадян. Однак кількість українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється. Все тому, що деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав. Водночас надходять і нові прохання про допомогу.

Ми нікого не кинемо напризволяще. Будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти,

– розповів Кулеба.

До речі, саме український рейс був останнім, якому вдалося вилетіти з Кабула, перед тим, як таліби закрили аеропорт на невизначений час.

Евакуація українців з Кабула: що відомо

Вперше український літак вилетів з захопленого талібами Кабула вночі проти 16 липня. Тоді на борту було 8 українців, бо більше просто не змогли добратися в аеропорт. На вільні місця в салоні взяли 72 іноземців. До речі, серед них була відома афганська режисерка Сахра Карімі.

Другий борт прилетів у Київ 22 серпня. Тоді вдалося евакуювати 83 людини, з яких 31 українець.

США попросили Україну допомогти з евакуацією афганських біженців.

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