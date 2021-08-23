У МЗС розповіли, скільки українців залишились в Афганістані

23 серпня 2021 , 18:31
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Джерело:

24 канал

Вже третій український літак 23 серпня евакуював з Афганістану наших громадян. Наразі в захопленій талібами країні перебуває 50 українців.

Деякі українці вилітають на літаках інших держав

На третій раз вдалося вивезли аж 79 українців. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Наразі МЗС відомо, що на допомогу в Кабулі очікують 50 наших громадян. Однак кількість українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється. Все тому, що деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав. Водночас надходять і нові прохання про допомогу.

Ми нікого не кинемо напризволяще. Будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти,
– розповів Кулеба.

До речі, саме український рейс був останнім, якому вдалося вилетіти з Кабула, перед тим, як таліби закрили аеропорт на невизначений час.

Евакуація українців з Кабула: що відомо

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Автор: Софія Мінджоса