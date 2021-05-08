Сьогодні Україна захищає Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, – МЗС

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Протягом десятиліть ми сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі.
Джерело:пресслужба МЗС України
Однак у 2014 році Росія розв'язала війну на території Донецької та Луганської областей, а також окупувала Крим.
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Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову",
– йдеться у повідомленні.
У Міністерстві закордонних справ нагадали, що у Другій світовій війні були вбиті, закатовані чи померли від голоду 8 мільйонів українців.
Дипломати додали, що Друга світова війна – це "історія про руйнування, смерть і дезінформацію – велику брехню, що розпалює ворожнечу, знищує і вбиває".
8 та 9 травня в Україні: коротко
- В Україні, починаючи з 2016 року, замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- 8 травня заведено вважати Днем пам'яті та примирення з 2015 року. Того ж року ухвалили прибрати термін "Велика Вітчизняна війна" з українського законодавства й заборонити пропаганду комунізму та нацизму.
- Ці дні 8 та 9 травня присвячені пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя обірвали насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй.