Сьогодні Україна захищає Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, – МЗС

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення. Протягом десятиліть ми сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі.

Однак у 2014 році Росія розв'язала війну на території Донецької та Луганської областей, а також окупувала Крим.

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Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову",

– йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що у Другій світовій війні були вбиті, закатовані чи померли від голоду 8 мільйонів українців.

Дипломати додали, що Друга світова війна – це "історія про руйнування, смерть і дезінформацію – велику брехню, що розпалює ворожнечу, знищує і вбиває".

8 та 9 травня в Україні: коротко