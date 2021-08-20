У МЗС прокоментували нові арешти кримських татар в окупованому Криму
Джерело:24 канал
Російські окупанти цього тижня незаконно заарештували 3 кримських татар і провели низку обшуків. Кримчани, яких переслідує Росія, займаються активізмом і підтримують політв'язнів.
Такими діями окупанти вчергове хочуть залякати кримських татар. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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"Акт помсти"
У МЗС зазначають: усі 5 кримських татар, в яких провели обшуки – активісти, які відвідували судові засідання, допомагали родичам тих, кого вже кинули за ґрати. Такі дії – не інакше як переслідування.
Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій одна і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, – сказала Джапарова.
Один із затриманих – Рустем Мусаров – за годину до обшуків повернувся із Ростова-на-Дону, де оголошували вирок 4 політв'язням у "справі Хізб ут-Тахрір". Джапарова зазначила, що це може бути помстою Росії за підтримку своїх.
Вона підкреслила, що всі українські політв'язні, які перебувають у Криму або в Росії, мають консульський захист і адвокатів, яких оплачує Україна.
Незаконні обшуки в Криму від окупантів: головне
- Спецслужби окупанта вдерлися в помешкання активістів 17 серпня, приблизно о 4 ранку.
- Під час обшуків вони затримали 5 кримських татар: Рустема Мусарова, Заура Абдулаєва, Рустема Таїрова та Джаббара Бекірова, Раїфа Февзієва.
- Вони відвідували усі судові засідання у справах кримських політв'язнів та підтримували їхні сім'ї. Також активісти організовували масові заходи у своїх місцевостях.
- Силовики прийшли вранці, тож адвокати активістів навіть не встигли прибути на обшуки.
- Обшуки завершилися незаконними арештами. За ґратами опинились: Раїф Февзієв, Джаббар Бекіров і Рустем Таїров – вони перебуватимуть у СІЗО до жовтня.
- Українська прокуратура відкрила кримінальні справи щодо таких дій.