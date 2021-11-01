У МЗС України відповіли на звинувачення Росії у "втягуванні у війну"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про провокації та втягнення у війну. У Києві переконані, що маю право відповідати на атаки проросійських бойовиків на Донбасі.

Україна, на відміну від Росії, прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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В Україні нагадали про домовленості

Речник МЗС заявив, що Росія ігнорує усі кроки та домовленості щодо мирного врегулювання. У Кремля, за словами Ніколенка, щоразу нові причини для порушення режиму тиші.

Олег Ніколенко закликав Росію "припинити мислити критеріями війни" та дотримуватися тих домовленостей, яких вдалося досягнути під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі у грудні 2019 року. Зокрема речник МЗС України нагадав про головні з них:

відведення силовиків і зброї з лінії розмежування;

дотримання режиму припинення вогню;

розблокування роботи КПВВ;

гарантія безпечного доступу моніторингової місії ОБСЄ.

Відповіді на атаки передбачені документом

За словами Ніколенка, Україні робить усе можливе для проведення наступної зустрічі у нормандському форматі, однак ініціативи зі сторони Кремля поки що немає.

Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія,

– заявив Ніколенко.

Окрім того, речник українського МЗС додав, що згідно з додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню передбачена можливість для української сторони відповідати на провокації та атаки бойовиків. Україна залишає це право за собою.

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