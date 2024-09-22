У МЗС рядками зі Стуса відреагували на чергову "ініціативу" Росії щодо окупованих територій

Країна-агресорка активно намагається викорінити усе українське із загарбних нею територій. У МЗС України відреагували на черговий цинічний план росіян щодо асиміляції населення на окупованих землях.

Так, стало відомо, що 11 вересня Росія ухвалила нову "стратегію державної культурної політики", в якій частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були визначені як "пріоритетні".

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У МЗС процитували вірш "Сто років як сконала Січ"

У МЗС України заявили, що це є черговим свідченням планомірної політики Москви щодо русифікації та асиміляції українського населення на тимчасово окупованих територіях.

Там наголосили, що затверджений російською владою акт грубо порушує норми міжнародного права, зокрема Додатковий протокол до Женевських конвенцій, який забороняє дискримінацію за ознаками раси, мови, релігії або національного походження.

У відомстві підкреслили, що Україна розглядає ці дії росіян як створення умов для знищення українців як національної групи. "Ми готуємо докази для відповідних міжнародних судових інстанцій, керуючись Римським статутом МКС", – уточнили в міністерстві.

Стратегія державної культурної політики Росії є лише продовженням століть цілеспрямованих спроб Кремля знищити все українське. Можемо відповісти на неї словами великого українського поета, замордованого Москвою, Василя Стуса: "Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям сибірами і соловками",

– йдеться у заяві МЗС.

Відомство закликало світ посилити тиск на Росію, щоб змусити її дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях.

До слова, у Маріуполі, який окупований Росією, активно набирають школярів до так званої "юнацької армії", до якої з початку вересня вже долучилося 30 учнів.