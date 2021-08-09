За рік ситуація погіршилась, – МЗС України закликало Мінськ повернутись до демократії

Сьогодні, 9 серпня, виповнився рік від сфальсифікованих виборів у Білорусі. Їх не визнала міжнародна спільнота, зокрема Україна.

Ситуація в державі за 12 місяців тільки погіршилась. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Читайте також Заяви Лукашенка викличуть сказ у Москви, – Піонтковський

За рік ситуація в Білорусі погіршилась

Там нагадали, що влада Білорусі закрила низку ЗМІ та заборонила опозиційні громадські організації. Через свою політичну позицію багато журналістів та активістів опинилися у в'язниці.

Через тиск білоруси масово почали покидати свою країну, шукаючи притулку з-за кордоном. Тому МЗС закликало Білорусь повернутись до демократії, звільнити ув'язнених за політичними звинуваченнями та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини,

На жаль, за рік ситуація у Білорусі в галузі свободи слова погіршилася. МЗС України вкотре закликає білоруську владу повернути державу в демократичне русло,

– мовиться у заяві.

Водночас Росія, як мовиться у повідомленні, поглинає Білорусь. Тому в міністерстві закликали країну остерігатись наступу на суверенітет з боку Кремля.

Заяви Мінська про постачання зброї в Білорусь – вигадки

У заяві також мовиться, що Україна ніколи не втручалася та надалі не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Там наголосили, що заяви про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками.

На пресконференції Лукашенко заявив , що Україна причетна до підготовки бойовиків, яких начебто перекидають на територію Білорусі. В Офісі Президента обурились такій заяві.

Окрім цього, у МЗС відзначили, що наша держава відкрита для усіх білорусів, які змушені шукати місця проживання чи працевлаштування в Україні.

Варто прочитати Лукашенко практично знущався з Путіна, – Піонтковський про пресконференцію диктатора

"Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується", – мовиться в заяві.