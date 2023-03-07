Україна різко відреагувала на звинувачення Лукашенка щодо вибухів у Мачулищах

У Міністерстві закордонних справ відкинули звинувачення Олександра Лукашенка щодо вибухів на аеродромі "Мачулищі". Білоруський диктатор розповідав про "теракт", вчинений українськими спецслужбами.

Очевидно, що такі заяви – чергова спроба створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії. Про це 24 Каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі",

– наголосив Ніколенко.

Грубий випад Лукашенка

Речник порадив білоруському диктатору шукати загрозу не в Україні, яка бореться за себе та мир. Справжня загроза лежить в Росії, оскільки держава-агресорка намагається ще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету.

Ніколенко наголосив, що Лукашенко дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України.

"Бавовна" в Мачулищах: що відомо

В районі військового аеродрому 50-ї змішаної бази Військово-повітряних сил Білорусі в Мачулищах 26 лютого пролунали вибухи.

Було пошкоджено російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Саме він наводить винищувачі по території України.

Відповідальність за "бавовну" на себе взяли білоруські партизани. Вони атакували його за допомогою дрона.

Натомість Лукашенко звинуватив у диверсії СБУ та керівництво американського ЦРУ. Йому примарився "теракт". Стверджує, нібито був спеціально підготовлений терорист, який є росіянином і має два паспорти – український та російський.