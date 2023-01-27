Орбан назвав Україну "нічийною землею": посла викликали у МЗС на відверту розмову

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре вляпався у скандал, порівнявши Україну з Афганістаном. На це миттєво відреагували в Міністерстві закордонних справ нашої держави, констатувавши, що з послом сусідньої держави "відверто поговорять".

Орбан впевнений, що Путін не може програти війну проти України, а Захід "перетворює Україну на Афганістан". Речник МЗС нашої країни Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу зазначив, що посла Угорщини викликали у відомство, аби обговорити це питання.

Читайте також Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської ядерної енергетики, – Орбан

Терпіти маразматичні заяви Орбана уже більше немає сил

Власне, Ніколенко послався на ЗМІ, які написали, що під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею".

Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин,

– сказав речник.

Водночас він наголосив, що такими заявами Орбан суттєво підважує можливість ведення подальшого діалогу між Києвом та Будапештом. Окрім того, МЗС залишаємо за собою право вжити інші заходи, реагуючи на цей інцидент.

Угорщина грає на стороні Росії