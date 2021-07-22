Заява США і Німеччини не вирішує питання безпеки України, – МЗС про "Північний потік-2"

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба висловився про угоду Німеччини і США щодо "Північного потоку-2". Він порівняв ситуацію із спортивною грою.

На думку міністра, "гра ще не закінчилася, а лише переведена в овертайм". Таку думку він висловив 22 липня на брифінгу під час поїздки на Донбас.

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"Аби захистити національні інтереси України, ми маємо ще 2 тайми. А якщо потрібно – буде ще й серія післяматчевих пенальті", – наголосив український урядовець. Аргументуючи те, чому ця угода – "не кінець історії", Кулеба пояснив, що залишилася ще низка питань щодо "Північного потоку-2". Зокрема – його сертифікація, а також страхування.

Він звернув увагу, що реакція України – це не просто політична заява, а "чіткий юридичний крок". Мовиться про ініціювання консультацій на цю тему у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Які питання звучатимуть на консультації

У який спосіб, на думку партнерів, повинні бути імплементовані домовленості, аби вони не послабили енергетичну безпеку України та центральної Європи?

Яким "Північний потік-2" мають намір завести під дію третього енергетичного пакета Євросоюзу (закони про ринки газу та електроенергії в ЄС)?

Україна безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2". Заява Німеччини та США не вирішує питання безпеки нашої країни – це головна претензія.

Через згадану угоду українське МЗС надіслало ноти у Брюссель і Берлін. Водночас українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

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