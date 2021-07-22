По мнению министра, "игра еще не закончилась, а лишь переведена в овертайм". Такое мнение он высказал 22 июля на брифинге во время поездки на Донбасс.

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"Чтобы защитить национальные интересы Украины, мы имеем еще 2 тайма. А если нужно – будет еще и серия послематчевых пенальти", – подчеркнул украинский чиновник. Аргументируя то, почему эта сделка – "не конец истории", Кулеба пояснил, что остался еще ряд вопросов по "Северному потоку-2". В частности – его сертификация, а также страхование.

Он обратил внимание, что реакция Украины – это не просто политическое заявление, а "четкий юридический шаг". Речь идет об инициировании консультаций на эту тему в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Справка. Через упомянутую сделку украинское МИД направило ноты в Брюссель и Берлин. В то же время украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

Какие вопросы будут звучать на консультации

В какой способ, по мнению партнеров, должны быть имплементированы договоренности, чтобы они не ослабили энергетическую безопасность Украины и центральной Европы?

Каким "Северный поток-2" намерены завести под действие третьего энергетического пакета Евросоюза (законы о рынках газа и электроэнергии в ЕС)?

Украина напрямую страдает от запуска "Северного потока-2". Заявление Германии и США не решает вопрос безопасности нашей страны – это главная претензия.

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