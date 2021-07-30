Україна закликає утриматися від поїздок в охопленні вогнем регіони Туреччини

У курортних регіонах Туреччини продовжують боротися з масштабними лісовими пожежами. Через це в українському МЗС звернулися до громадян.

У відомстві зазначили, що з 28 липня Туреччиною розповсюджуються лісові пожежі. Спровоковані вони аномально високими температурами.

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Страждають популярні туристичні регіони, зокрема – провінції Анталія, Адана, Мерсін та Мугла. Саме їх часто обирають для відпочинку українці.

Також у відомстві зазначили, що серед місцевих мешканців є жертви. Під загрозою перебувають туристичні об'єкти в містах Бодрум та Мармаріс.

Що рекомендує МЗС

У міністерстві закликали утриматися від мандрівок до уражених стихією регіонів. Мовляв, подальший розвиток надзвичайної ситуації – непрогнозований.

Туристи з України в Туреччині: що відомо

Раніше український консул Андрій Білик повідомив, що у Туреччині наразі перебуває приблизно 100 тисяч туристів з нашої країни.

За даними МЗС, постраждалих та жертв серед них немає. У відомстві вже вирішують, як у разі потреби повертати громадян додому.

Українські рятувальники 30 липня вилетіли в Туреччину. Там вони допомагатимуть колегам боротися з лісовими пожежами.

Гарячі лінії: консульства України в Анталії –посольства України у Туреччині –