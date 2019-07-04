МЗС України викликало посла Угорщини через різкі заяви Сійярто у Торонто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив сподівання, що Президент України Володимир Зеленський не продовжуватиме "антиугорську політику" Петра Порошенка – стосовно угорців, які живуть на Закарпатті.

Наразі виконує обов'язки міністра закордонних справ України Єгор Божок. Він і запросив до розмови посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Причина – у заявах угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто. Про це мовиться у повідомленні на сайті МЗС.

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Попри всі зусилля української сторони позбавити неприємної тіні дружні загалом відносини країн, угорська сторона й далі розвиває дивну, м'яко кажучи, публічну риторику. Український дипломат наголосив, що висловлювання Сійярто, проголошені під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Торонто, "не відповідають рекомендаціям Венеціанської Комісії і попереднім домовленостям".

Українська сторона виконала рекомендації Венеціанської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації закону України "Про освіту". У Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року,

– зазначив Божок.

Ще ж і надто – українці ініціювали розробку алгоритму врегулювання українсько-угорських відносин, але відповідь на свої пропозиції від угорців не отримали. Однак українська сторона була і готовою до конструктивного діалогу.

Що сказав Сійярто у Торонто?

Сайт угорського МЗС інформує, що Сійярто в Торонто заявив наступне: Угорщина рекомендує українській владі припинити позбавляти раніше набутих прав угорської національної меншини на Закарпатті.

Сійярто також стверджував, що попередня українська влада і президент Петро Порошенко "проводили рішучу антиугорську політику, в результаті чого права угорської меншини на Закарпатті були серйозно обмежені".

Новий український президент Володимир Зеленський вселяє нову надію, що Україна не буде практикувати антиугорську політику,

– заявив Сійярто.

І додав: "Справжнім переломом стане, якщо Зеленський після парламентських виборів впровадить законодавчі зміни, внаслідок яких угорська національна громада відновить свої попередні права".

І після цього Угорщина буде готовою реалізувати з Україною комплексний економічний план, у якому, наприклад, передбачене:

– фінансування будівництва доріг на Закарпатті (50 мільйонів євро);

– відкриття нових 4 пунктів пропуску на кордоні між державами;

– створення для українських студентів тисячі стипендіальних місць для навчання в угорських університетах.

Стосунки України та Угорщини почали псуватися після скандалу з видачею угорських паспортів українцям на Закарпатті, який розгорівся у вересні 2018 року. Детальніше – у матеріалах 24 каналу.