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      МЗС України викликало посла Угорщини через різкі заяви Сійярто у Торонто

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      Петер Сійярто – угорський політик, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі
      Петер Сійярто – угорський політик, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі / expres.online

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив сподівання, що Президент України Володимир Зеленський не продовжуватиме "антиугорську політику" Петра Порошенка – стосовно угорців, які живуть на Закарпатті.

      Наразі виконує обов'язки міністра закордонних справ України Єгор Божок. Він і запросив до розмови посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Причина – у заявах угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто. Про це мовиться у повідомленні на сайті МЗС.

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      Попри всі зусилля української сторони позбавити неприємної тіні дружні загалом відносини країн, угорська сторона й далі розвиває дивну, м'яко кажучи, публічну риторику. Український дипломат наголосив, що висловлювання Сійярто, проголошені під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Торонто, "не відповідають рекомендаціям Венеціанської Комісії і попереднім домовленостям".

      Українська сторона виконала рекомендації Венеціанської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації закону України "Про освіту". У Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року,
      – зазначив Божок.

      Ще ж і надто – українці ініціювали розробку алгоритму врегулювання українсько-угорських відносин, але відповідь на свої пропозиції від угорців не отримали. Однак українська сторона була і готовою до конструктивного діалогу.

      Що сказав Сійярто у Торонто?

      Сайт угорського МЗС інформує, що Сійярто в Торонто заявив наступне: Угорщина рекомендує українській владі припинити позбавляти раніше набутих прав угорської національної меншини на Закарпатті.

      Сійярто також стверджував, що попередня українська влада і президент Петро Порошенко "проводили рішучу антиугорську політику, в результаті чого права угорської меншини на Закарпатті були серйозно обмежені".

      Новий український президент Володимир Зеленський вселяє нову надію, що Україна не буде практикувати антиугорську політику,
      – заявив Сійярто.

      І додав: "Справжнім переломом стане, якщо Зеленський після парламентських виборів впровадить законодавчі зміни, внаслідок яких угорська національна громада відновить свої попередні права".

      І після цього Угорщина буде готовою реалізувати з Україною комплексний економічний план, у якому, наприклад, передбачене:

      – фінансування будівництва доріг на Закарпатті (50 мільйонів євро);
      – відкриття нових 4 пунктів пропуску на кордоні між державами;
      – створення для українських студентів тисячі стипендіальних місць для навчання в угорських університетах.

      Стосунки України та Угорщини почали псуватися після скандалу з видачею угорських паспортів українцям на Закарпатті, який розгорівся у вересні 2018 року. Детальніше – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський МЗС України Угорщина Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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