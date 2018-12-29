На Черкащині сім'я пече казкові хатки, що мають попит за кордоном: чарівні фото

На Черкащині подружжя пече солодкі хатинки. Їх замовляють навіть з Італії, Англії та Франції. Почали готувати таку смакоту 5 років тому. Спочатку для онучок, а потім налагодили виробництво на продаж.

Майстриня Ірина пече імбирно-медові пряники, які перетворюються у стіни, двері, лавки та ялинки для майбутніх будиночків.

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Кожну деталь солодкого будинку Ірина Шевченко розмальовує окремо, а потім з'єднує спеціальним харчовим клеєм. Вона завжди підбирає яскраві кольори, якими розфарбовує сніговиків, ялинки та сніг.

Я працюю завжди в доброму настрої, спочатку обов'язкова молюсь, тоді все виходить дуже красиво. Мармеладові віконечка – це ідея мого чоловіка. Їх можна підсвічувати ліхтариком або свічкою – виходить дуже казково і святково,

– сказала майстриня.

Зі стріхи будиночків звисають бурульки, а замість снігу – цукрова пудра. Вже п'ять років Ірина готує пряничні будиночки разом із чоловіком. Перший такий – змайстрували для онучок, а потім почали продавати. Для кожної хатки окремий сюжет та атрибути.



Перший імбирний будиночок подружжя збудувало для онучок

Наразі родина виготовляє до півтора десятка видів будиночків з усіма порами року та три десятки різноманітних пряників. За рік створюють до сотні таких солодких хаток.

Ми його запаковуємо і в такому пакуванні він може зберігатися доволі довго. Усі пряники зроблені з природних консервантів: меду, масла та яйця,

– зауважив майстер Тарас.



Родина налагодила продаж хатинок за кордон

Українські імбирні будиночки дуже смакують за кордоном. Цьогоріч їх до свого святкового столу замовили вже французи, італійці та англійці.