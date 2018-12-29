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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      На Черкащині сім'я пече казкові хатки, що мають попит за кордоном: чарівні фото

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      На Черкащині подружжя пече солодкі хатинки. Їх замовляють навіть з Італії, Англії та Франції. Почали готувати таку смакоту 5 років тому. Спочатку для онучок, а потім налагодили виробництво на продаж.

      Майстриня Ірина пече імбирно-медові пряники, які перетворюються у стіни, двері, лавки та ялинки для майбутніх будиночків.

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      Кожну деталь солодкого будинку Ірина Шевченко розмальовує окремо, а потім з'єднує спеціальним харчовим клеєм. Вона завжди підбирає яскраві кольори, якими розфарбовує сніговиків, ялинки та сніг.

      Я працюю завжди в доброму настрої, спочатку обов'язкова молюсь, тоді все виходить дуже красиво. Мармеладові віконечка – це ідея мого чоловіка. Їх можна підсвічувати ліхтариком або свічкою – виходить дуже казково і святково,
      – сказала майстриня.

      Зі стріхи будиночків звисають бурульки, а замість снігу – цукрова пудра. Вже п'ять років Ірина готує пряничні будиночки разом із чоловіком. Перший такий – змайстрували для онучок, а потім почали продавати. Для кожної хатки окремий сюжет та атрибути.

      Перший імбирний будиночок подружжя збудували для онучок
      Перший імбирний будиночок подружжя збудувало для онучок

      Наразі родина виготовляє до півтора десятка видів будиночків з усіма порами року та три десятки різноманітних пряників. За рік створюють до сотні таких солодких хаток. 

      Ми його запаковуємо і в такому пакуванні він може зберігатися доволі довго. Усі пряники зроблені з природних консервантів: меду, масла та яйця,
      – зауважив майстер Тарас.

      Родина налогодила продаж хатинок закордон
      Родина налагодила продаж хатинок за кордон

      Українські імбирні будиночки дуже смакують за кордоном. Цьогоріч їх до свого святкового столу замовили вже французи, італійці та англійці.

      Теги: Новини України Новини Черкас Новорічні свята Експорт
      Джерело: 24 Канал
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