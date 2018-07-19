На Чернігівщині померла дворічна дитина

У середу, 18 липня, на Чернігівщині в Ічнянському районі зафіксували смерть дворічного хлопчика, ймовірно, це сталося через щеплення.

Про це інформує прес-служба поліції області.

Читайте також: На Донеччині в оздоровчому таборі отруїлося понад півсотні дітей

Дитину доставили до сільської амбулаторії з поганим самопочуттям. Йому надали медичну допомогу, проте дитина померла.

Правоохоронці інформують, що на тілі дитини не виявили ушкоджень. Проте батько зазначив, що за кілька днів до цього робили щеплення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною про умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування та перевіряються всі обставини смерті хлопчика.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.