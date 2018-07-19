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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

На Чернігівщині померла дворічна дитина

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На Чернігівщині померла дворічна дитина
На Чернігівщині померла дворічна дитина / Фото з вільних джерел

У середу, 18 липня, на Чернігівщині в Ічнянському районі зафіксували смерть дворічного хлопчика, ймовірно, це сталося через щеплення.

Про це інформує прес-служба поліції області.

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Дитину доставили до сільської амбулаторії з поганим самопочуттям. Йому надали медичну допомогу, проте дитина померла.

Правоохоронці інформують, що на тілі дитини не виявили ушкоджень. Проте батько зазначив, що за кілька днів до цього робили щеплення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною про умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування та перевіряються всі обставини смерті хлопчика.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти і неповнолітні Здорове життя Здоров'я Вакцина Жертви
Джерело: 24 Канал
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