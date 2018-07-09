На Харківщині електричка на смерть переїхала чоловіка

У неділю, 8 липня, у місті Мерефа Харківського району електричка сполученням "Лозова-Харків" наїхала на чоловіка. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що електричкою сполученням "Лозова–Харків" скоєно наїзд на 40-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм загинув,

– йдеться у повідомленні поліції.

Рух транспорту зупинявся на 30 хвилин. Зараз вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.