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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Харківщині електричка на смерть переїхала чоловіка

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На Харківщині електричка на смерть переїхала чоловіка
На Харківщині електричка на смерть переїхала чоловіка / Фото прес-служби поліції

У неділю, 8 липня, у місті Мерефа Харківського району електричка сполученням "Лозова-Харків" наїхала на чоловіка. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. 

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До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що електричкою сполученням "Лозова–Харків" скоєно наїзд на 40-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм загинув,
– йдеться у повідомленні поліції. 

Рух транспорту зупинявся на 30 хвилин. Зараз вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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