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      На Харківщині трактор комунальників протаранив сім автівок та машину поліцейських: фото

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      Трактор комунальників спричинив аварію на Харківщині
      Трактор комунальників спричинив аварію на Харківщині / прес-служба Нацполіції

      20 листопада у місті Ізюм, що на Харківщині, сталася ДТП за участі трактора комунальників та декількох легкових автівок. Інцидент трапився вранці на вулиці Гагаріна.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції області.

      Читайте також: Масштабна ДТП на Одеській трасі у Києві: вантажівка зіткнулась із легковими авто

      Водій трактору комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на сім легкових автомобілів та припаркований на узбіччі службовий автомобіль "ВАЗ" Ізюмського відділу поліції,
      – йдеться у повідомленні.

      На щастя, в результаті цієї автопригоди ніхто із громадян не постраждав, а ось автівки зазнали механічних пошкоджень. За результатом обстеження на стан алкогольного сп’яніння, водій трактору був тверезий. 

      Як видно з фото, на момент аварії в Ізюмі тривав снігопад.

      ДТП Ізюм Харків комунальники
      Трактор комунальників протаранив відразу декілька машин

      Наразі у поліції вирішують питання щодо кваліфікації справи за Кримінальним кодексом України.

      ДТП Харківщина Ізюм комунальники трактор
      Незвична ДТП в Ізюмі: трактор комунальників в'їхав у декілька автівок

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова Поліція
      Джерело: 24 канал
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