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На Харківщині у жахливій ДТП загинула молодь: фото з місця події

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На Харківщині мотоцикл в'їхав в поїзд, двоє осіб загинули
На Харківщині мотоцикл в'їхав в поїзд, двоє осіб загинули / hk.npu.gov.ua

У четвер, 21 червня, в Харківській області неподалік села Кругляківка на залізничному перегоні мотоцикл в'їхав у поїзд, внаслідок чого загинули молоді хлопець і дівчина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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"На залізничному переїзді сталось зіткнення електропоїзду сполученням "Святогірськ-Купянськ-Вузловий" під керуванням 37–річного машиніста з мотоциклом "Ява". Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу отримали травми, несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.


На Харківщині у ДТП з поїздом загинули молоді хлопець і дівчина

Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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