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На Київщині підліток вчинив самогубство через нерозділене кохання

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На Київщині підліток вчинив самогубство через нерозділене кохання
На Київщині підліток вчинив самогубство через нерозділене кохання / УНІАН

На Київщині у вівторок вночі, 2 липня, закоханий підліток наклав на себе руки на ґрунті ревнощів. Кохана хлопця стала свідком його останнього кроку.

Про це повідомив сайт ТСН.

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Як повідомили, в селі Городище Пустоварівка, що на Київщині, прощалися із Владиславом, якому було лише 16 років. Від дому підлітка до цвинтаря дорога була вкрита живими квітами. Місцевих шокувала новина, що дитина повісилася через нещасне кохання.

Він рано став дорослим, заробляв гроші, допомагав батькам,
– розповіли селяни.

Його найкращий друг зазначив, що Владислав посварився з коханою дівчиною, яку вважав своїм першим і останнім коханням, але місяць тому дівчина почала зустрічатися з іншим парубком. Трагічної ночі пара зустрілася знову на дискотеці. У рішення хлопця накласти на себе руки ніхто з однолітків не повірив.

Коли ми опитали дівчину, то вона пояснила, що хлопець хизувався перед нею тим, що він вчинить самогубство, якщо вона не буде в подальшому з ним зустрічатись. Він в такий спосіб вирішив показати й продемонструвати, як він це зробить,
– повідомили правоохоронці.

Повісився він на очах дівчини, а от що сказав їй на прощання – знає лише вона. Поки його ховають, вона стоїть серед людей, а потім, бліда, мовчки йде від камери.

Наразі всі знайомі Влада шкодують, що не зуміли вчасно розгледіти небезпеку та зупинити страшний розвиток подій. Мати хлопця – вчителька української мови у місцевій школі. Вона зараз під впливом заспокійливих медикаментів навіть слова не може вимовити. Батько працює столяром на заводі, вони мають ще молодшу доньку. Їхній єдиний син встиг закінчити 9-й клас і піти вчитися на маляра. 

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві 26-річний актор вирішив покінчити життя самогубством через сварку з дівчиною на фоні ревнощів. Молодик кинувся під поїзд.

Теги: Новини України Самогубство Новини Києва
Джерело: 24 канал
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