Молодий актор скоїв моторошне самогубство у Миколаєві через нещасне кохання

У Миколаєві 26-річний актор вирішив покінчити життя самогубством через сварку з дівчиною на фоні ревнощів. Молодик кинувся під поїзд.

Про це пише видання "Новости-N" з посиланням на власні джерела у прокуратурі.

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Зазначається, що у загиблого сталася серйозна суперечка з дівчиною на фоні ревнощів. Саме це й підштовхнуло його на фатальний крок.

Також, у самогубці знайшли передсмертну записку, адресовану його подрузі, з якою вони тривалий час жили разом, проте не перебували в офіційному шлюбі. У ній молодик признається дівчині у коханні та стверджує, що не може без неї жити.

Окрім того, у записці йдеться, що спочатку актор хотів кинутися під автомобіль, проте потім вибрав поїзд.

Так, перед трагедією, машиніст посигналив хлопцю гудком, однак він не відреагував, а коли тепловоз наблизився – несподівано кинувся і поклав голову на рейки. У результаті колеса потяга відрізали йому голову, яку відкинуло приблизно на 100 метрів.

ВІдомо, що загиблий прописаний в Харківській області, працював актором у ляльковому театрі. До Миколаєва нібито приїхав з театром для виступів.