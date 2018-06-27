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Молодий актор скоїв моторошне самогубство у Миколаєві через нещасне кохання

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У Миколаєві молодий хлопець скоїв самогубство через кохання
У Миколаєві молодий хлопець скоїв самогубство через кохання / novosti-n.org

У Миколаєві 26-річний актор вирішив покінчити життя самогубством через сварку з дівчиною на фоні ревнощів. Молодик кинувся під поїзд.

Про це пише видання "Новости-N" з посиланням на власні джерела у прокуратурі.

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Зазначається, що у  загиблого сталася серйозна суперечка з дівчиною на фоні ревнощів. Саме це й підштовхнуло його на фатальний крок.

Також, у самогубці знайшли передсмертну записку, адресовану його подрузі, з якою вони тривалий час жили разом, проте не перебували в офіційному шлюбі. У ній молодик признається дівчині у коханні та стверджує, що не може без неї жити.

Окрім того, у записці йдеться, що спочатку актор хотів кинутися під автомобіль, проте потім вибрав поїзд.

Так, перед трагедією, машиніст посигналив хлопцю гудком, однак він не відреагував, а коли тепловоз наблизився – несподівано кинувся і поклав голову на рейки. У результаті колеса потяга відрізали йому голову, яку відкинуло приблизно на 100 метрів.

ВІдомо, що загиблий прописаний в Харківській області, працював актором у ляльковому театрі. До Миколаєва нібито приїхав з театром для виступів.

Теги: Новини України Кримінальні новини Самогубство Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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