На Львівщині черговий скандал через зрив опалювального сезону

Опалювальний сезон у Новому Роздолі, що на Львівщині, так і не стартував. Ба більше, комунальники не почали навіть готуватись до нього. Люди просто відмовляються виходити на роботу, адже їм уже кілька місяців не платять зарплати. Бо у підприємства, яке керує ТЕЦ, немає на це грошей.

Ще на початку 2018 року Новороздільську ТЕЦ арештував суд у справі про крадіжку газу. Тоді вона належала фірмам братів Дубневичів. Після арешту державна агенція обрала тимчасового управителя – київську фірму "Гарант Енерго М".

До слова: В Україні опалювальний період розпочався у всіх областях: де все ще існують проблеми

Працівники, які позвільнялись із ТЕЦ, розповіли, що працювати підуть лише тоді, коли борги погасять повністю. І навіть коли це станеться, для запуску тепла потрібно буде щонайменше два-три тижні.



Ярослав та Богдан Дубневичі, яким належала Новороздільську ТЕЦ

Тим часом мешканці Нового Роздола готуються обігрівати свої оселі самотужки.

Я вже взяв у міської ради рішення на додаткове опалення – електричне або газове. Тепер треба від газової служби брати рішення і пробувати робити своє опалення,

– пояснив мешканець Нового Роздолу Тарас Герич.

25 жовтня обласна адміністрація виділила майже два мільйони гривень на запуск опалювального сезону. А 24 жовтня обласна рада збільшила свій резервний фонд ще на 14 мільйонів. Частина з нього піде на Новий Розділ.

"Ми кошти вже скерували, залишається міська влада, тобто, їхня ініціатива, як вони планують виділяти кошти. Тому до кінця тижня вони мали б бути на рахунках "Енерго М" для погашення заборгованості", – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

До слова, у 2018 році опалювальний сезон у місті теж почався із запізненням.

У яких містах опалення уже ввімкнули?

Найраніше опалення включили на Прикарпатті. У двох лікарнях Івано-Франківська тепло запустили ще 4 жовтня, опісля почали опалювати майже усі заклади освіти. У ряді міст опалення увімкнули у понеділок 7 жовтня. Так, у Львові подали тепло для садочків, шкіл, лікарень та поліклінік. У Черкасах пустили тепло у батареї усіх шкіл та садочків.



Де почався опалювальний сезон / Інфографіка Мінрегіону